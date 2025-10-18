Treffen in Washington

US-Präsident Trump hat den ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus empfangen. (AP / dpa / Alex Brandon)

Staatschef Putin wolle keinen Waffenstillstand und müsse von daher an den Verhandlungstisch gezwungen werden. Trump zeigte sich indes überzeugt, dass auch Putin den Krieg beenden wolle. Er kündigte an, sich mit dem Kremlchef in Ungarn voraussichtlich zu zweit und damit ohne direkte Beteiligung der Ukraine zu treffen. Man wolle mit Selenskyj aber zugleich in Kontakt bleiben. Auf die eine oder andere Weise würden alle drei Seiten - Russland, Ukraine und USA - involviert sein - aber das könnte getrennt voneinander erfolgen, sagte er. Selenskyj erklärte, Trump habe eine große Chance, den Krieg zu beenden. Beispiel sei die US-Vermittlung beim Erreichen der Waffenruhe im Gaza-Konflikt im Nahen Osten.

Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern weiter offen

Bei den Beratungen im Weißen Haus ging es auch um die mögliche Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine. Trump sagte in der Pressekonferenz dazu: "Hoffentlich werden wir den Krieg beenden können, ohne an Tomahawks zu denken." Bereits gestern hatte Selenskyj in Washington Gespräche mit Vertretern des Rüstungsunternehmens Raytheon geführt, das neben Flugabwehrsystemen vom Typ Patriot auch Tomahawk-Marschflugkörper herstellt.

Zuletzt hatte Trump aber Zweifel geäußert, dass die Ukraine die weitreichenden Waffen erhält und dies mit eigenen Bedarfen der US-Armee begründet. Mit solchen Systemen könnte die Ukraine auch militärisch und strategisch wichtige Ziele weit im russischen Hinterland treffen.

