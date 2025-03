Trumps setzt Zölle gegen Mexiko bis Anfang April aus. (picture alliance / Consolidated News Photos / Samuel Corum)

Gemäß der Anordnung Trumps sind Einfuhren aus Mexiko, die unter das Handelsabkommen fallen, das er während seiner ersten Amtszeit mit den beiden Nachbarstaaten ausgehandelt hatte, bis zum 2. April von den Maßnahmen befreit. Die Strafzölle in Höhe von zumeist 25 Prozent waren erst am Dienstag in Kraft getreten.

Zuvor hatte Trump mit der mexikanischen Präsidentin Sheinbaum und dem kanadischen Premierminister Trudeau telefoniert. Sheinbaum erklärte, sie habe mit dem US-Präsidenten vereinbart, weiter gemeinsam an Fragen der Migration und der Sicherheit zu arbeiten. Der kanadische Finanzminister LeBlanc teilte mit, dass sein Land die zweite Welle von Zöllen auf US-Produkte nicht vor dem 2. April in Kraft setzen werde.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.