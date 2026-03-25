Iran-Krieg

US-Präsident Trump (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Alex Brandon)

Daran seien sein Vize Vance, Außenminister Rubio und der Sondergesandte Witkoff beteiligt. Trump äußerte sich nicht dazu, mit wem genau verhandelt wird. Er sagte nur, es gebe eine neue Führungsgruppe in Teheran, die dringend ein Abkommen schließen wolle. Das iranische Regime hatte zuletzt bekräftigt, dass es keine Verhandlungen gebe.

Medienberichten zufolge übermittelten die USA einen 15-Punkte-Plan an den Iran für ein Kriegsende. Darin werde unter anderem ein Ende der Uran-Anreicherung und die Aufhebung der Blockade der Straße von Hormus gefordert. Zugleich gibt es auch Berichte über Pläne des US-Verteidigungsministeriums, 3.000 Fallschirmjäger in den Mittleren Osten zu verlegen.

Die gegenseitigen Angriffe wurden indes fortgesetzt. Iranische Behörden meldeten eine Attacke der USA und Israels auf das Gelände einer Atomanlage. Kritische Schäden habe es nicht gegeben. Israelische Rettungsdienste berichteten von zwölf Verletzten nach Raketeneinschlägen in Wohngebäude in der Nähe von Tel Aviv.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.