Gespräche über Gazastreifen

Die Lage der Menschen im Gazastreifen ist nach wie vor katastrophal. (Jehad Alshrafi/AP/dpa)

Es ist das sechste Treffen der beiden Politiker in diesem Jahr. Dabei soll es um die nächsten Schritte des US-Plans für einen dauerhaften Frieden in dem weitgehend zerstörten Palästinensergebiet gehen. Dieser sieht eine Entwaffnung der Terrororganisation Hamas und die Einsetzung einer internationalen Stabilisierungstruppe vor. Die Hamas-Führung lehnt es jedoch ab, ihre Waffen abzugeben.

Im Gazastreifen erschweren derweil anhaltend starker Regen und Überschwemmungen die Situation der Menschen. Viele Zelte in den Flüchtlingslagern stehen nach Angaben von Korrespondenten im Wasser. Die UNO stuft den gesamten Gazastreifen nach wie vor als "Notfallgebiet" ein.

