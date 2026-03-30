Iran-Krieg

US-Präsident Trump (picture alliance / abaca / Pool )

Diese Verhandlungen machten gute Fortschritte, sagte Trump Medienberichten zufolge. Bisher waren die Bemühungen indirekt über die pakistanische Regierung gelaufen, die auch angeboten hat, direkte Gespräche zwischen den USA und den Iran auszurichten. Trump verwies auch auf Ankündigungen, wonach die iranische Regierung zugesagt habe, weiteren Schiffen unter pakistanischer Flagge die Passage durch die Straße von Hormus zu gestatten. Die Blockade des Seewegs etwa für Öltanker hat zu massiven wirtschaftlichen Problemen weltweit geführt.

Gegenüber der "Financial Times" sagte der US-Präsident, er wolle dem Iran "das Öl nehmen". Dem Blatt zufolge könnten US-Truppen den Exportknotenpunkt auf der ⁠Insel ⁠Kharg einnehmen. Unterdessen meldet die "New York Times", mehrere hundert Spezial-Einsatzrkäfte seien zusätzlich im Nahen Osten eingetroffen.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.