Handelskonflikt

Die USA und China wollen über die Zölle verhandeln. (imago images / Future Image / D. Anoraganingrum)

Auf seiner Onlineplattform Truth Social lobte Trump die "sehr guten" Gespräche in Genf und betonte, dass große Fortschritte gemacht worden seien. Inhaltliche Details nannte der Präsident nicht. Aus den Delegationen waren am Abend keine Informationen zum Stand der Verhandlungen an die Öffentlichkeit gedrungen.

Chinas Vize-Regierungschef He Lifeng und US-Finanzminister Bessent hatten zehn Stunden lang in Genf getagt, heute sollen die Gespräche fortgesetzt werden. Eine schnelle Einigung gilt als unwahrscheinlich.

Trump hatte vor den Treffen erklärt, er halte einen Zoll von 80 Prozent auf chinesische Waren für richtig. Derzeit erheben die USA 145 Prozent auf die meisten chinesischen Importe. China hob seinen Zollsatz für US-Produkte auf bis zu 125 Prozent an.

