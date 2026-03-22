Iran-Krieg

Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme (undatiert). (picture alliance / dpa | NASA: The Visible Earth (undatiertes Archivbild))

Die Straße von Hormus zwischen dem Persischen Golf und dem Golf von Oman ist eine wichtige Ader für den internationalen Handel mit Öl und Flüssiggas. Der Schiffsverkehr in der Meerenge ist seit Kriegsbeginn vor drei Wochen praktisch zum Erliegen gekommen. US-Medienberichten zufolge bombardieren US-Kampfflugzeuge und Kampfhubschrauber verstärkt iranische Drohnen und Kriegsschiffe, um den wichtigen Schifffahrtsweg freizubekommen.

Iran droht mit Gegenangriffen

Das Regime in Teheran warnte in einer Reaktion auf Trumps Ultimatum, dass jeglicher Angriff auf seine Energieanlagen Gegenangriffe auf amerikanische und israelische Energie- und Infrastruktureinrichtungen in der Region nach sich ziehen werde. Das berichteten iranische Medien unter Berufung auf einen Militärsprecher.

Raketenangriff auf Riad

Die Hauptstadt Saudi-Arabiens, Riad, wurde mit Raketen beschossen. Das Verteidigungsministerium des Königreichs teilte mit, von drei Raketen sei eine abgefangen worden. Die beiden anderen seien in unbewohntem Gebiet eingeschlagen. Die Herkunft der Raketen ist unklar, es wird aber vermutet, dass auch dieser Angriff auf einen Golfstaat dem Iran zuzurechnen ist. Saudi-Arabien verwies mehrere iranische Botschaftsangehörige sowie einen hochrangigen Offizier des Landes.

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Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.