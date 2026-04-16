US-Präsident Donald Trump sagte Reportern in Washington, am Wochenende könnte ein weiteres Treffen zwischen den USA und dem Iran stattfinden. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Manuel Balce Ceneta)

Trump sagte in Washington, ein solches Treffen finde möglicherweise am Wochenende statt. Er sei sich zudem nicht ⁠sicher, ob die Waffenruhe verlängert werden müsse. Für den Fall einer Einigung könnte er persönlich zu einer Unterzeichnung nach Islamabad reisen.

Trump erklärte, der Iran habe einem Verzicht auf Nuklearwaffen zugestimmt und wolle den USA auch radioaktives Material aushändigen. Nach der ergebnislos beendeten Gesprächsrunde am vergangenen Wochenende hatten die USA noch beklagt, das Regime in Teheran habe keine diesbezügliche Zusage treffen wollen.

Unterdessen sind die oppositionellen Demokraten im Repräsentantenhaus erneut mit einem Vorstoß gescheitert, mit dem Trumps Befugnisse im Iran-Krieg eingrschränkt werden sollten.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.