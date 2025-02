Washington

Der Kriege müsse enden. Er sei überzeugt, dass Kreml-Chef Putin Frieden wolle und vertraue ihm. Trump sprach sich auch dafür aus, Russland wieder in die Gruppe der führenden Industrienationen G7 aufzunehmen. Es sei ein Fehler gewesen, Russland wegen des Ukraine-Krieges auszuschließen, sagte Trump.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte zuvor erklärt, dass sein Land keine Vereinbarungen akzeptieren werde, die ohne Kiew getroffen würden. Auch die ukrainischen Partner in Europa sollten mit am Verhandlungstisch sitzen. Europäische Politiker warnten Washingto n davor, ohne die EU-Staaten einen Deal mit Russland abzuschließen.

Kreml-Sprecher Peskow sagte am Donnerstag in einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen, die Ukraine werde auf die "ein oder andere Weise" an den geplanten Friedensgesprächen beteiligt. Es werde aber auch einen bilateralen russisch-amerikanischen Teil des Dialogs geben. Die Vorbereitung auf die Gespräche könne Monate dauern. Die Haltung der neuen US-Regierung nannte Peskow ”imponierend.”