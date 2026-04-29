Fotomontage: Donald Trump und Wladimir Putin. (picture alliance / ZUMAPRESS.com | Artem Priakhin)

Er betonte, Russland sei bereit zu einer Feuerpause während der Feierlichkeiten zum Weltkriegsgedenken. Russland feiert am 9. Mai traditionell den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Weiter hieß es aus Moskau, Putin habe Trump in dem Telefonat seine Sicht auf die Lage an der Front geschildert und Kiew Terror und Angriffe auf zivile Ziele vorgeworfen.

Russland halte zudem Trumps Entscheidung für richtig, die Waffenruhe mit dem Iran zu verlängern. Dies gebe den Verhandlungen eine Chance und dürfte insgesamt zur Stabilisierung der Lage beitragen. Trump sprach ebenfalls von einem guten Gespräch. Putin habe ihm angeboten, bei der Frage des angereicherten Urans aus dem Iran zu helfen – einem zentralen Hindernis für ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Konflikts.

Moskau und Teheran sind strategische Verbündete, allerdings ist Russland bisher nicht bereit, den Partner im aktuellen Konflikt mit den USA militärisch zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.