Fotomontage: Donald Trump und Wladimir Putin. (picture alliance / ZUMAPRESS.com | Artem Priakhin)

Putin habe außdem angeboten, bei der Frage des angereicherten Urans aus dem Iran zu helfen – einem zentralen Hindernis für ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Konflikts.

Der Kreml betonte, Putin halte Trumps Entscheidung für richtig, die Waffenruhe mit dem Iran zu verlängern. Dies gebe den Verhandlungen eine Chance und dürfte insgesamt zur Stabilisierung der Lage beitragen, hieß es.

Putin setzt auf eine Partnerschaft mit Teheran und hatte zuletzt dem iranischen Außenminister bei einem Treffen in Sankt Petersburg Unterstützung zugesagt.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.