Ukraine-Krieg
Trump und Selenskyj sprechen in Davos miteinander

US-Präsident Trump und der ukrainische Staatschef Selenskyj sind im schweizerischen Davos zusammengekommen.

    US-Präsident Donald Trump (r) und Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, geben sich zu Beginn einer gemeinsamen Pressekonferenz nach einem Treffen in Trumps Mar-a-Lago-Club die Hand.
    US-Präsident Trump und Präsident Selenskyj (Archivbild) (Alex Brandon/AP/dpa)
    Im Mittelpunkt des rund einstündigen Gesprächs standen die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges. Trump sprach anschließend von einem sehr guten Treffen. Seine Botschaft an den russischen Präsidenten Putin laute, dass der Krieg beendet werden müsse.
    Zuletzt hatte Trump erklärt, man sei "ziemlich nah" an einem Abkommen, ohne Details zu nennen. Der US-Sondergesandte Witkoff und Trumps Schwiegersohn Kushner werden am Abend zu weiteren Gesprächen mit Russlands Staatschef Putin in Moskau erwartet.
