Im Mittelpunkt des rund einstündigen Gesprächs standen die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges. Trump sprach anschließend von einem sehr guten Treffen. Seine Botschaft an den russischen Präsidenten Putin laute, dass der Krieg beendet werden müsse.
Zuletzt hatte Trump erklärt, man sei "ziemlich nah" an einem Abkommen, ohne Details zu nennen. Der US-Sondergesandte Witkoff und Trumps Schwiegersohn Kushner werden am Abend zu weiteren Gesprächen mit Russlands Staatschef Putin in Moskau erwartet.
Diese Nachricht wurde am 22.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.