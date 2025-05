Dieses KI-generierte Bild von sich verbreiteten US-Präsident Donald Trump und das Weiße Haus in den Sozialen Medien. (Screenshot / Donald J. Trump / Truth Social)

Paprocki, erklärte auf der Plattform X, das Bild sei für Katholiken eine tiefe Beleidigung. Dies gelte umso mehr, als man noch um Papst Franziskus trauere. Der New Yorker Kardinal Dolan, den Trump als neuen Papst empfohlen hat, sagte der italienischen Zeitung "La Repubblica", mit dieser Aktion habe der Präsident einen schlechten Eindruck hinterlassen. Das sei keine gute Sache gewesen.

Vatikan will sich nicht zu Trumps Papstbild äußern

Die New York State Catholic Conference teilte mit, es gebe nichts Kluges oder Lustiges an diesem Bild. Man habe gerade Papst Franziskus beerdigt und die Kardinäle stünden kurz vor einem feierlichen Konklave, um einen Nachfolger zu wählen. Wörtlich hieß es in Richtung Trump: "Machen Sie sich nicht über uns lustig."

Vatikansprecher Bruni wollte auch auf mehrfache Nachfrage von Journalisten am Wochenende keine Stellungnahme dazu abgeben.

Auch das Weiße Haus verbreitete das Bild von Donald Trump als Papst

Das Weiße Haus hatte am Freitag ein mit Künstlicher Intelligenz erstelltes Foto des Präsidenten als Papst in den Sozialen Medien verbreitet. Es zeigt Trump in weißer Soutane mit Mitra, Brustkreuz und erhobenem Zeigefinger auf einem Bischofsstuhl. Trump hatte noch vor einer Woche an der Beisetzung von Papst Franziskus in Rom teilgenommen. Später scherzte er, dass er gerne selbst Papst wäre, und fügte hinzu: "Das wäre meine erste Wahl".

Trump ergänzte zwar, er habe keine Präferenzen, wer aus der Papstwahl als Sieger hervorgehen solle, dann brachte er aber dennoch Dolan ins Gespräch: "Ich muss sagen, wir haben einen Kardinal, der zufälligerweise aus einem Ort namens New York kommt und sehr gut ist." Dolan und Trump sind schon seit Jahren Vertraute. Dolan sprach bei beiden Amtseinführungen von Trump ein Gebet.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.