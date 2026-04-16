Krieg im Nahen Osten

Zerstörungen in der libanesischen Hauptstadt Beirut nach israelischen Angriffen (Archivbild) (imago | Anadolu Agency)

Diese solle ab Mitternacht Ortszeit gelten soll, so Trump. Er lud Aoun und Netanjahu zu einem Treffen ins Weiße Haus ein. Beide wollten Frieden, erklärte der US-Präsident. Am Dienstag waren Vertreter beider Staaten in Washington zu den ersten direkten Gesprächen seit Jahrzehnten zusammengekommen. Die beiden Nachbarstaaten befinden sich formell seit der Gründung Israels im Jahr 1948 im Kriegszustand.

Inwieweit die Feuerpause auch für die militant-islamistische Hisbollah gilt, ist noch unklar. Der für die Hisbollah im libanesischen Parlament sitzende Abgeordnete Hassan Fadlallah sagte der Nachrichtenagentur Reuters, alles hänge ‌davon ab, ob Israel sich verpflichte, jegliche Feindseligkeiten einzustellen.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.