Die Meerenge Bab al-Mandab vor der jemenitischen Küste. (AFP / KARIM SAHIB)

Trump sagte dem "Wall Street Journal", wenn die Führung in Teheran bis Dienstagabend nichts unternehme, werde man Kraftwerke und Brücken im Iran angreifen. Auf seiner Online-Plattform "Truth Social" postete er ohne weitere Details die Angabe "Dienstagabend, 20 Uhr", nach deutscher Zeit also Mittwoch früh, 2 Uhr. Bislang sollte das Ultimatum heute auslaufen.

Unterdessen meldet das US-Nachrichtenportal Axios, dass Verhandlungen zwischen den USA, dem Iran und regionalen Vermittlern laufen. Dabei gehe es um Bedingungen für eine mögliche Waffenruhe von 45 Tagen. Diese könnte dann zu einem dauerhaften Ende des Krieges führen. Von Seiten der Konfliktparteien gibt es bislang keine Bestätigung für die Gespräche.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.