Persischer Golf

US-Präsident Trump hat auf seinem Netzwerk Truth Social angekündigt, die Waffenruhe im Iran-Krieg zu verlängern. (Julia Demaree Nikhinson / AP / dpa / Julia Demaree Nikhinson)

Trump hatte erklärt, er werde von Angriffen absehen, bis Gespräche mit der iranischen Führung zu einem Ende gekommen seien. Eine neue Frist setzte der US-Präsident nicht. Unklar ist auch, ob und wann es weitere Verhandlungen zwischen Washington und Teheran geben wird. Der iranische Botschafter bei der UNO, Irawani, teilte lediglich mit, man habe Signale erhalten, dass die USA bereit seien, die Blockade iranischer Häfen zu beenden.

Am Persischen Golf gab es nach Angaben der britischen Behörde für maritime Sicherheit weitere Zwischenfälle. Die iranische Revolutionsgarde beschoss demnach vor der Küste des Omans ohne vorherige Warnung ein Containerschiff. Das Schiff sei schwer beschädigt, hieß es. Zudem wurde ein Frachtschiff beschossen, das aus einem iranischen Hafen ausgelaufen war. Wer dafür verantwortlich war, ist nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.