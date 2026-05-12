US-Präsident Trump will Bundessteuer auf Benzin senken. (AP / Matt Rourke)

Die Feuerpause habe nur noch eine Überlebenschance "von einem Prozent", sagte Trump in Washington. Grund sei Teherans Antwort auf den Vorschlag der Vereinigten Staaten für ein Kriegs-Ende. Trump wies das Papier erneut zurück. Ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran erklärte hingegen, es gehe um die legitimen Rechte des Landes. Am späten Abend drohte Parlamentspräsident Ghalibaf den US-Streitkräften im Falle neuer Angriffe mit Vergeltung. Berichten zufolge wurden in dem Papier unter anderem die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran sowie ein Stopp der Blockade iranischer Häfen verlangt.

Die US-Regierung verhängte inzwischen neue Sanktionen gegen zwölf Personen und Unternehmen, die den Iran dabei unterstützen, Öl nach China zu verkaufen. Derweil kündigte Trump an, die Bundessteuern auf Benzin zu senken. Damit sollten die Auswirkungen der steigenden Preise durch den Iran-Krieg abgemildert werden. Trump fügte hinzu, die Maßnahme solle solange dauern, wie es angemessen sei. Die Preise für Öl und Benzin würden wieder fallen, sobald die Feindseligkeiten beendet seien.

Weitere Informationen:

Diese Nachricht wurde am 12.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.