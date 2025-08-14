Ukraine-Gespräche

Zuletzt hatte Trump mit neuen Strafzöllen gedroht, diese aber nach der Einigung auf ein Treffen nicht umgesetzt. (picture alliance / Sipa USA / SOPA Images)

Es werde schwerwiegende Folgen haben, wenn Russland seine Angriffe auf die Ukraine nicht einstelle, sagte Trump ohne Details zu nennen. Zuletzt hatte er mit neuen Strafzöllen gedroht, diese aber nach der Einigung auf ein Treffen nicht umgesetzt.

Gestern hatte Trump in einer Videokonferenz mit europäischen Spitzenpolitikern und dem Präsidenten Selenskyj mögliche Friedensgespräche erörtert. Trump stellte anschließend erneut ein gemeinsames Treffen mit Selenskyj und Putin in Aussicht. Der US-Präsident soll laut dem Fernsehsender NBC News auch zugesagt haben, morgen in Alaska nicht über eine Aufteilung von ukrainischem Staatsgebiet zu verhandeln. Zudem will das Medienportal "Politico" erfahren haben, dass Trump der Ukraine Sicherheitsgarantien in Aussicht gestellt hat.

Über weitere Entwicklungen mit Blick auf das Treffen der Präsidenten Trump und Putin am Freitag halten wir Sie auch in einem Newsblog zur Zukunft der Ukraine auf dem Laufenden.

