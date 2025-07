US-Präsident trifft den britischen Premierminister Starmer in Schottland. (AP / Jacquelyn Martin)

Trump kündigte an, er werde sein 50-Tage-Ultimatum verkürzen. Er sei enttäuscht von Präsident Putin, sagte der US-Präsident bei einem Treffen mit dem britischen Premierminister Starmer in Schottland. Die neue Frist werde in zehn oder zwölf Tagen enden.

Trump hatte Putin Mitte Juli damit gedroht, in 50 Tagen Zölle in Höhe von etwa 100 Prozent für Russlands Handelspartner zu erheben, sollte es bis dahin kein Abkommen über einen Frieden in der Ukraine geben. Laut den USA handelt es sich um sogenannte Sekundärsanktionen. Sie sollen sich gegen Länder wie China, Indien und Brasilien richten, die weiter billiges Öl und Gas von Russland kaufen.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.