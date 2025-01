Großveranstaltung

Trump: Werde binnen Stunden nach Amtsantritt fast 100 Dekrete unterzeichnen

Wenige Stunden vor seiner Amtseinführung in Washington hat der künftige US-Präsident Trump bei einer Veranstaltung noch einmal seine politischen Vorhaben zusammengefasst. Er kündigte vor rund 20.000 Anhängern in einer Arena in der US-Hauptstadt an, binnen weniger Stunden nach seiner Inauguration fast 100 Dekrete zu unterzeichnen.