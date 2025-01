Der künftige US-Präsident Trump will eine Entscheidung des bisherigen Amtsinhabers Biden rückgängig machen. (picture alliance / zz / Andrea Renault )

Das werde er am ersten Tag seiner Amtszeit umsetzen, sagte der Republikaner in Florida. Offen ist, ob Trump für die Rücknahme ein Gesetz des Kongresses benötigt. Der 78-Jährige sagte, er wolle es notfalls vor Gericht durchsetzen. Gestern hatte der scheidende US-Präsident Biden einen umfassenden Schutz der nationalen Gewässer vor weiterer Öl- und Gasförderung verfügt.

Trump sprach sich zudem erneut gegen erneuerbare Energien aus und will den Bau von Windrädern stoppen. Zudem kündigte er an, den "Golf von Mexiko" in "Golf von Amerika" umzubenennen. Die Meeresbucht im Atlantischen Ozean grenzt an die Staaten USA, Mexiko und Kuba.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.