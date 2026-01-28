Proteste in Minneapolis

Protest in Minneapolis gegen die US-Einwanderungsbehörde ICE (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Holden Smith)

Trumps Grenzschutzbeauftragter Homan traf sich mit dem demokratischem Bürgermeister von Minneapolis, Frey, und Minnesotas demokratischem Gouverneur Walz.

Bei einem Einsatz von Bundesbeamten war in Minneapolis ein 37-jähriger Krankenpfleger erschossen worden. Trump widersprach den Aussagen hoher Regierungsmitglieder, bei dem Mann habe es sich um einen Attentäter gehandelt. Sein Tod sei ein sehr unglücklicher Vorfall, der untersucht werden müsse, so der US-Präsident. Heimatschutzministerin Noem hatte gesagt, der Mann habe mit einer Waffe herumgefuchtelt. Auf Videos von der Szene ist jedoch nichts dergleichen zu sehen.

Trump wies Forderungen aus der Demokratischen Partei nach einer Entlassung Noems zurück. Er sagte, sie leiste sehr gute Arbeit. Zugleich betonte der Präsident, er wolle eine ehrliche Untersuchung, und er wolle diese persönlich beaufsichtigen.

