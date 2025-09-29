Washington

US-Präsident Trump empfängt Israels Premier Netanjahu heute erneut im Weißen Haus (Archivbild). (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Andrew Leyden)

Grundlage des Treffens ist ein Plan, den das Weiße Haus vorgelegt hat. Medienberichten zufolge sieht er eine dauerhafte Waffenruhe vor und dass sich die israelische Armee aus dem Palästinensergebiet zurückzieht. Die Terrororganisation Hamas soll sofort alle Geiseln freilassen und Israel im Gegenzug hunderte palästinensische Gefangene. Nach den Vorstellungen der USA soll die Hamas außerdem künftig politisch keine Rolle mehr spielen und der Gazastreifen unter internationaler Führung wieder aufgebaut werden.

Nach palästinensischen Angaben wurden im Gazastreifen durch Angriffe der israelischen Armee auch heute wieder zahlreiche Menschen getötet. Die Rede ist von mindestens 33 Opfern.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.