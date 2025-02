Verhandlungen über Ukraine-Krieg

US-Präsident Trump hält ein baldiges Treffen mit Putin für wahrscheinlich. (picture alliance / abaca / Pool / ABACA)

Ein solcher Termin sei wahrscheinlich, sagte Trump in seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida. Nach den gestrigen Gesprächen zwischen Vertretern seines Landes und Russlands in Saudi-Arabien sei er zuversichtlicher bezüglich eines Friedens für die Ukraine. Trump gab dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj indirekt die Schuld für das Andauern des Krieges mit Russland. Er sagte, die Führung der Ukraine habe einen Krieg zugelassen, den es nie hätte geben dürfen. Die Führung in Kiew hätte einen Deal machen sollen. Das Russland den Krieg mit seinem Angriff begonnen hatte, erwähnte der US-Präsident nicht.

Trump erklärte zudem, sein Land habe keine Einwände gegen eine Stationierung europäischer Friedenstruppen in der Ukraine. Die USA würden sich daran allerdings nicht beteiligen.

Frankreichs Präsident Macron kündigte nach dem Treffen europäischer Staats_ und Regierungschefs am Montag in Paris weitere Gespräche mit europäischen und weiteren Staaten an.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.