Rückkehr ins Weiße Haus

Donald Trump lacht und feiert seinen Sieg – mit welcher Machtfülle statten ihn die US-Amerikaner aus? (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Brandon)

Vor jubelnden Anhängern in Palm Beach erklärte der 78-Jährige sich zum Wahlsieger, bedankte sich für die Unterstützung und kündigte ein "goldenes Zeitalter für Amerika" an. "Amerika hat uns ein beispielloses und mächtiges Mandat erteilt." Mehrere Staats- und Regierungschefs gratulierten Trump, darunter Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron und der britische Premierminister Starmer. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schloss sich an.

Trumps Partei konnte auch bei der parallel ausgetragenen Kongresswahl den Demokraten die Mehrheit im Senat abnehmen. Der Ausgang im Repräsentantenhaus stand noch nicht fest. Sollten die Republikaner ihre knappe Mehrheit in der Abgeordnetenkammer verteidigen, wäre der Kongress komplett in ihrer Hand. Trump würde das das Regieren erheblich vereinfachen. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, der Republikaner Johnson, kündigte an, dass die Partei in der Kongresskammer bereitstehe, von nun an umgehend im Sinne der "America First"-Agenda Trumps zu handeln.

Swing States gaben Ausschlag

Von Harris lag zunächst keine Stellungnahme vor. Einen geplanten Auftritt auf einer Wahlparty ließ die 60-Jährige absagen. Umfragen hatten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihr und Trump erwarten lassen und nahegelegt, dass es wie 2020 Tage dauern könnte, bis das Ergebnis feststeht. Doch diesmal kristallisierte sich unerwartet schnell heraus, dass es auf einen Sieg Trumps hinausläuft.

Mit dem Sieg in Wisconsin bekam er die nötige Mehrheit. Auch die Wahl in den ebenfalls umkämpften Bundesstaaten Pennsylvania, Georgia und North Carolina konnte Trump für sich entscheiden. In drei solchen Staaten läuft die Auszählung noch, aber auch dort liegt Harris hinter Trump. Bei den Wahlleuten, die über die Bundesstaaten vergeben werden und letztlich das Staatsoberhaupt wählen, liegt Trump nach Berechnungen des Datenanbieters Edison Research mit 279 Stimmen uneinholbar in Führung. Harris kommt bisher auf 223 Wahlleute-Stimmen.

Trump ist der älteste jemals gewählte Kandidat. Bislang war dies der jetzt scheidende Präsident Biden. Der inzwischen 81-jährige Demokrat wollte eigentlich erneut antreten, überließ dann aber nach mehreren Patzern und parteiinternen Druck seiner Vizepräsidentin Harris im Sommer die Kandidatur. Auf Harris folgt JD Vance als Trumps Stellvertreter.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.