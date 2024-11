Kamala Harris und Donald Trump. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Charles Rex Arbogast)

Welchen Weg schlagen die USA ein? Die Wahl am Dienstag gilt als eine der bedeutsamsten der vergangenen Jahrzehnte. Weltweit sorgen sich Menschen vor einer Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus. Zugleich hat der Republikaner nicht nur in den Vereinigten Staaten Millionen treue Anhängerinnen und Anhänger.

Die Demokratin Kamala Harris könnte die erste Frau werden, die in der knapp 250-jährigen Geschichte der USA ins höchste Amt gewählt wird. Die amtierende Vizepräsidenton wurde Kandidatin, als sich der beinahe 82-jährige Präsident Biden im Juli nach einem schwachen TV-Duell mit Donald Trump zurückzog. Harris punktet bei Frauen, weil sie sich für das Recht auf Abtreibung einsetzt, das der Oberste Gerichtshof eingeschränkt hat. Das Lager der Demokratin verweist auch darauf, dass Trump inzwischen ein verurteilter Straftäter ist, der in weitere Prozesse verstrickt ist.

Für ihre Gegner steht Harris zu sehr in der Kontinuität des scheidenden Präsidenten Biden. Das Trump-Lager macht Biden und Harris für Inflation und unkontrollierte Einwanderung verantwortlich. Ein wichtiger Streitpunkt ist auch die Außenpolitik. Trump behauptet, er könne den Ukraine-Krieg rasch beenden und wolle generell weniger US-Steuergeld für Konflikte weltweit ausgeben. Die Demokraten haben ihn im Verdacht, autoritären Machthabern und Diktatoren von Russland bis Nordkorea zu nachsichtig gegenüber zu stehen. Sie befürchten wie viele Europäer, Trump würde einen Frieden mit Russland zu Lasten der Ukraine anstreben.

Voraussichtliches knappes Rennen zwischen Trump und Harris

Die Umfragen legen einen knappen Wahlausgang nahe. Nach dem ersten von zwei Attentaten auf Trump im Juli 2024 sahen viele Beobachter seinen Sieg als ausgemacht. Nach dem Wechsel von Biden zu Harris schienen dann die Demokraten eine Weile entscheidend im Aufwind zu sein.

Das politische Klima ist aufgeheizt und vergiftet. Der 78-jährige Trump hat die knapp 20 Jahre jüngere Harris immer wieder persönlich angegriffen. Doch auch Harris bezeichnet Trump inzwischen als Faschisten. Nach Einschätzung des ehemaligen deutschen Botschafters in den USA, Peter Wittig, könnten einige zehntausend Stimmen in den sogenannten Swing States den Ausschlag geben. So war es bereits 2016, als Trump gegen Hillary Clinton gewann, obwohl die Demokratin landesweit deutlich mehr Stimmen holte.

Eine Rolle im Wahlkampf haben auch die beiden Kandidaten für die Vizepräsidentschaft gespielt: Kamala Harris hat sich für Tim Walz entschieden, den 60-jährigen Gouverneur des Bundesstaates Minnesota. Der frühere Lehrer und American-Football-Trainer gilt als bodenständig und volkstümlich. Donald Trump wählte J.D. Vance, den 40-jährigen Senator aus dem Bundesstaat Ohio aus. Der Absolvent einer Eliteuniversität und Finanzmanager war 2016 mit dem Buch „Hillbilly Elegie“ bekannt geworden. Die Geschichte einer Kindheit in Armut in einer vernachlässigten ehemaligen US-Industrieregion fand weltweit großes Interesse.

Mit Interesse wird auch das Abschneiden der Grünen-Kandidatin Jill Stein beobachtet. Ihr werden wenige Stimmen vorhergesagt, die aber Kamala Harris entscheidend fehlen könnten. Die europäischen Grünen forderten Stein kurz vor der Wahl vergebens auf, sich zu Gunsten von Harris zurück zu ziehen.

Neben dem Präsidenten werden das Repräsentantenhaus und etwa ein Drittel der Mandate im Senat neu bestimmt. Hinzu kommen Entscheidungen über Gouverneure und Kongresse vieler Bundesstaaten, über Stadtparlamente und Staatsanwaltschaften, und auch Volksabstimmungen stehen an. Dabei ist die Wahl des US-Parlaments mit seinen beiden mächtigen Kammern besonders wichtig. Derzeit haben die Demokraten eine hauchdünne Mehrheit im Senat, während die Republikaner das Repräsentantenhaus kontrollieren.

+++ US-Arbeitsmarkt entwickelt sich schlechter als erwartet

Infolge von Hurrikans und Streiks hat sich der Arbeitsmarkt in den USA im Oktober erheblich schlechter entwickelt als von Analysten erwartet. Wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte, wurden im Oktober nur 12.000 neue Jobs geschaffen, während Analysten mit 110.000 neuen Stellen gerechnet hatten.

Die wirtschaftliche Lage sowie die hohen Lebenshaltungskosten, die auf vielen US-Haushalten lasten, sind zentrale Themen des Wahlkampfs.

+++ Umfragen zur US-Wahl: Korrekte Prognose "bloßes Wunschdenken"

Der Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl 2016 kam völlig überraschend: In den Umfragen war die Demokratin Hillary Clinton die klare Favoritin gewesen. Und auch 2020 fiel der Vorsprung von Joe Biden geringer aus, als die Meinungsforscher es vorhergesagt hatten. Das Kernproblem hat sich seit Trumps Überraschungserfolg 2016 nicht geändert: Ein großer Teil seiner Wählerschaft weigert sich Experten zufolge, an Umfragen teilzunehmen. 2020 hätten viele Leute am Telefon einfach nur "Trump!" gerufen und aufgelegt, heißt es. Damals berücksichtigten die Forscher diese Befragten nicht.

+++ Wegen des komplizierten Wahlsystems: "50:50 ist die einzig seriös vertretbare Prognose für das Wahlergebnis"

Im gesamten Land sehen Umfragen zwar einen leichten Vorsprung für Harris. In den USA gibt es aber die Besonderheit des Wahlleutegremiums. In dieses entsendet jeder Bundesstaat eine festgelegte Zahl an Wahlleuten. Sie stimmen dann geschlossen für den Gewinner ihres Bundesstaats. Die Zahl der Wahlleute deckt sich nicht immer mit dem landesweiten Abstimmungsergebnis. 2016 erhielt die Demokratin Hillary Clinton fast drei Millionen Stimmen mehr als Trump, doch Trump hatte mehr Wahlleute und gewann.

In den meisten Bundesstaaten steht bereits fest, für wen die Wahlleute stimmen werden, da diese Bundesstaaten laut Umfragen klar oder mit aller Wahrscheinlichkeit entweder an die Demokraten oder die Republikaner gehen. In sieben Bundesstaaten ist die Wahl indes vollkommen offen. Auf diesen "Swing States" (Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia) liegt daher der Fokus. Der prominente Wahlforscher Nate Silver schrieb zuletzt in der "New York Times", bei einer Wahl, in der die Kandidaten in allen sieben umkämpften Bundesstaaten nur ein oder zwei Prozentpunkte auseinanderliegen, sei 50:50 die einzige seriös vertretbare Prognose.

+++ Allan Lichtman legt sich auf Harris als Siegerin fest

Der Historiker Allan Lichtman hat in den vergangenen 40 Jahren fast alle Sieger der Präsidentschaftswahlen in den USA richtig vorhergesagt. Der 77-jährige Pprofessor erklärte nach der Anwendung seiner ausgefeilten Analysemethode, dass Harris die Wahl am 5. November gewinnen wird. Zu diesem Schluss kommt der Historiker dank seiner Methode der "13 Schlüsselfaktoren", die Meinungsumfragen komplett außen vor lässt.

+++ Trump verbreitet Verschwörungslügen über Wahlfälschungen: "Nur Betrug kann uns stoppen"

Bei einem Auftritt in Arizona betonte Trump in Anlehnung an seine Verschwörungslüge nach seiner Niederlage 2020, er könne nur verlieren, wenn die Gegenseite massiv betrüge. Mehrfach hat er sich im Wahlkampf geweigert zu sagen, dass er eine Wahlniederlage und danach einen friedlichen Übergang zur nächsten Amtszeit akzeptieren würde. Der Politikwissenschaftler Donald Nieman von der Universität Binghampton meinte, sollte Trump nicht siegen, werde dieser alles in Bewegung setzen, um das Ergebnis umzukehren. Trump sei nicht nur ein schlechter Verlierer: "Er gibt niemals eine Niederlage zu."

+++ Polarisierter Wahlkampf: Trump posiert in einem Fahrzeug der Müllabfuhr

Nach umstrittenen Äußerungen im US-Wahlkampf sorgte Donald Trump zuletzt mit einem Auftritt in einem Fahrzeug der Müllabfuhr für Aufsehen. Trump trug dabei eine orange-gelbe Weste - in der er später auch auf die Bühne seiner Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Wisconsin trat. Ein Comedian hatte bei einer Wahlkampfveranstaltung Trumps Puerto Rico als eine im Ozean schwimmende Insel aus Müll bezeichnet. Das löste vor allem unter Latinos in den USA Empörung aus. Auch Biden äußerte Kritik. Bidens Aussagen blieben aber unklar und ließen den Schluss zu, er habe Trumps Anhänger als "Müll" bezeichnet. Es selbst betont, er habe lediglich die "hasserfüllte" Rhetorik gegen Latinos "Müll" genannt.

Trump beantwortet Fragen von Reportern aus einem Fahrzeug der Müllabfuhr heraus. (AP / Julia Demaree Nikhinson)

+++ Kritiker werfen Harris vor, die Biden-Politik bloß fortsetzen zu wollen

Kritiker werfen Harris vor, sie wolle die Politik von Präsident Biden bloß fortführen. Ihr fehlten eigene Ideen. Harris gab selbst einen Anlass für eine derartige Einschätzung. Im Sender ABC hatte sie auf die Frage, was sie anders machen würde als Biden, erklärt: " Da fällt mir nichts ein ." Zuletzt betonte sie dann im Sender Fox News: "Meine Präsidentschaft wird keine Fortsetzung der Präsidentschaft von Joe Biden sein." Sie repräsentiere eine neue Generation von Führungskräften, und wie jede neue politische Führungskraft werde sie "ihre Erfahrung, ihre Berufserfahrung und neue Ideen einbringen".

Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris im September 2022 im Oval Office (Getty Images / HUM Images / Universal Images)

+++ Nahostpolitik könnte Harris entscheidende Stimmen kosten

Einer der großen Vorwürfe an Präsident Biden und seine Stellvertreterin Harris betreffen den Nahostkurs. Biden und somit auch Harris wird vorgeworfen, den Kurs Israels zu einseitig zu unterstützen - unter anderem mit massiver Militärhilfe. Im wichtigen Swing State Michigan könnte das Harris den Wahlsieg kosten. Dort leben laut Arab American Institute fast 400.000 arabischstämmige Amerikaner. Eine aktuelle Erhebung des Instituts zeigt Harris und Trump bei arabisch-amerikanischen Wählern Kopf an Kopf - ein Einbruch gegenüber Bidens Unterstützung von 59 Prozent im Jahr 2020.

+++ Deportationen von Migranten, Militäreinsätze im Inneren, Zölle auf Importe: Donald Trump schlägt im Wahlkampf zunehmend autoritäre Töne an

+++ Konservatives "Projekt 2025" plant Staatsumbau im Sinne Trumps

Seit Längerem konzpiert ein mit Trump verbundener konservativer Think Tank einen massiven Umbau der Staatsordnung - im sogenannten " Project 2025 ". Insofern könnte eine zweite Amtszeit Trumps gravierende Folgen haben. Die deutsch-amerikanische Politologin Cathryn Clüver Ashbrook warnte vor einer Radikalisierung der Trump-Bewegung und den möglichen Folgen für demokratische Institutionen in den USA. Sie sprach im Deutschlandfunk von einer systematischen Ideologisierung von Institutionen

Trump-Anhänger hatten am 6. Januar 2021 das Kapitol, den Sitz des US-Parlaments, gestürmt, um die Wahlniederlage des Republikaners zu verhindern. (picture alliance / zz / STRF / STAR MAX)

+++ Furcht vor Gewalt nach dem 5. November

Zwei von drei Befragten in den USA sorgen sich laut einer Ipsos-Umfrage vom 24. Oktober vor Gewalt nach dem 5. November. Die Kapitolpolizei wurde um 300 auf 2.100 Beamte aufgestockt. Rund um das Weiße Haus und das Kapitol, den Sitz des Kongresses, sind Metallbarrieren aufgestellt. Trump war selbst im Wahlkampf Opfer eines Attentats geworden, bei dem er leicht verletzt wurde.

Die auf die Erforschung politischer Gewalt spezialisierte Nichtregierungsorganisation ACLED verzeichnet allerdings auch eine abnehmende Mobilisierung der rechtsextremistischen Gruppen, die maßgeblich am Sturm auf das Kaptiol 2021 beteiligt waren. Für das Jahr 2024 sei sie die niedrigste seit 2020, heißt es. Die Experten führen dies auf die Inhaftierung und Verurteilung zahlreicher Mitglieder zurück. So hätten die Oath Keepers und die Three Percenters "den Großteil ihrer Fähigkeit verloren, Mitglieder auf der Straße zu mobilisieren". Auch die 2021 stark in Erscheinung getretene Miliz der "Proud Boys" sei weniger aktiv als 2020.