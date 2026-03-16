US-Präsident Donald Trump spricht im Weißen Haus (picture alliance / Sipa USA)

Darunter seien auch Länder, die von den USA seit Jahrzehnten beschützt würden und in denen Zehntausende amerikanische Soldaten stationiert seien. Konkreter wurde der US-Präsident nicht.

Die Bundesregierung schließt eine militärische Beteiligung an einem Einsatz in der Straße von Hormus aus. Verteidigungsminister Pistorius erklärte, dies sei nicht "unser Krieg". Großbritannien, Spanien, Japan und Australien lehnten eine Beteiligung ihrer Armeen ebenfalls ab. Die NATO selbst reagierte zurückhaltend. Die EU-Außenbeauftragte Kallas kündigte Beratungen über mögliche Optionen für einen europäischen Marineeinsatz an.

Seit Kriegsbeginn hindert der Iran zahlreiche Schiffe daran, die für den Handel wichtige Meerenge zu passieren.

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Diese Nachricht wurde am 16.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.