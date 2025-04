Aussetzung für 90 Tage

New York Stock Exchange: Ein Händler freut sich, nachdem US-Präsident Donald Trump die Aussetzung bestimmter Zölle für 90 Tage angekündigt hat. Viele Aktienindizes schlossen daraufhin im Plus. (AFP / ANGELA WEISS)

Es sei ein wichtiger Schritt, um die Weltwirtschaft zu stabilisieren, schrieb von der Leyen auf der Internetplattform X. Die EU bleibe zu konstruktiven Verhandlungen mit den USA bereit. Von der Leyen erklärte, sie werde sich weiter für ein Handelsabkommen ohne jegliche Zölle zwischen EU und USA einsetzen. Trump hat den Vorschlag bisher abgelehnt.

Weltweit reagierten Anleger positiv auf die Zoll-Pause. Der französische Aktienindex CAC40 verzeichnete zu Handelsbeginn am Donnerstag ein Plus von knapp 6,5 Prozent und der FTSE 100 in London fast sechs Prozent.

Auch Börsenkurse in Asien und USA steigen

Zuvor hatten bereits die asiatischen Börsen und verschiedene Indizes in New York mit einem kräftigen Plus geschlossen. Vor Bekanntgabe der Zoll-Pause hatte Trump angedeutet, nun sei ein "großartiger Zeitpunkt", Aktien zu kaufen.

Der Effekt von Trumps Verkündung war sogar in China zu spüren, das als einziges Land von der Pause bei den Zöllen ausgenommen ist und Aufschläge in Höhe von 125 Prozent verkraften muss. In Hong Kong kletterte der Index Hang Seng um 2,7 Prozent, der chinesische SSE Composite Index um 1,3 Prozent.

