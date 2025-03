Geheime Militärpläne in Signal-Chat-Gruppe

Nationaler Sicherheitsberater der US-Regierung, Mike Waltz (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jose Luis Magana)

Er selbst habe die Gruppe gebildet, sagte Waltz dem TV-Sender "Fox News". Er wisse aber nicht, wie die Nummer des Journalisten in sein Smartphone und dieser dann in die Gruppe geraten sei. Derweil stellte sich Präsident Trump bei "NBC News" hinter Waltz und sprach von einem nicht so schwerwiegenden Ausrutscher. Später machte er im Sender Newsmax Mitarbeiter von Waltz für den Fehler verantwortlich.

Zuvor hatte der Chefredakteur des Magazins "The Atlantic", Goldberg, von streng geheimen Inhalten aus einem Gruppenchat berichtet, in den er womöglich versehentlich eingeladen worden sei. Darin wurden etwa Pläne für Angriffe auf die Huthi-Miliz sowie abfällige Ansichten über die Europäer geteilt. Der Journalist Mascolo sagte im Deutschlandfunk , er könne sich nicht an einen vergleichbaren Vorgang erinnern.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.