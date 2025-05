Touristen müssen in Prag künftig beim Fotografieren und Filmen aufpassen. (IMAGO / CTK Photo / IMAGO / Katerina Sulova)

Nach dem Abgeordnetenhaus stimmte auch der Senat in Prag für eine Gesetzesänderung. Nach der Unterzeichnung von Präsident Pavel ist das Verbot offiziell. Ziel ist, Spionage zu erschweren. Mit Schildern soll an entsprechenden Einrichtungen vor Bildaufnahmen gewarnt werden. Manche militärische Anlagen befinden sich auch in direkter Umgebung beliebter Touristenziele in Tschechien. Bei Verstößen droht ein Bußgeld von umgerechnet bis zu 4.000 Euro.

Neben dem Verbot erhält die Militärpolizei zusätzliche Befugnisse. Tschechien ist EU- und NATO-Mitglied und ein wichtiger Unterstützer der Ukraine. Das Nachbarland Polen hatte kürzlich ein ähnliches Fotografierverbot als Maßnahme gegen Spionage beschlossen.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.