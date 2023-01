NATO-Beitritt von Schweden und Finnland

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan verweigert Schweden die Unterstützung beim NATO-Eintritt. (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)

In der Frage um die NATO-Norderweiterung verhärten sich die Fronten innerhalb des Verteidigungsbündnisses. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat ein Veto eingelegt: Schweden könne von der Türkei keine Unterstützung mehr erwarten. Aufsehen erregte auch der finnische Außenminister Pekka Haavisto mit einer Äußerung, dass sein Land unter bestimmten Voraussetzungen auch ohne Schweden der NATO beitreten könnte.

Finnland und Schweden hatten am 29. Juni 2022 einen gemeinsamen Beitrittsantrag gestellt. Die Türkei und Ungarn weigern sich bislang als einzige Mitglieder des nordatlantischen Verteidigungsbündnisses, den Anträgen zuzustimmen. Ungarn hatte eine Entscheidung für Ende 2022 angekündigt, diese aber auf 2023 verschoben.

Die türkische Regierung unter Präsident Erdogan wirft Schweden vor, die in der Türkei operierende kurdische Terrororganisation PKK zu unterstützen. Jüngster Anlass ist eine Demonstration Mitte Januar 2023 in Stockholm bei der PKK-Anhänger eine dem türkischen Staatschef nachempfundene Puppe kopfüber an einer Straßenlaterne aufhängten.

Verärgert ist man in der Türkei zudem über eine Provokation durch Rasmus Paludan von der islam- und einwanderungsfeindlichen Partei "Stram Kurs" ("Strenger Kurs"): Der Rechtsextremist hatte im Rahmen einer angemeldeten Demonstration vor der türkischen Botschaft in Stockholm einen Koran verbrannt . Bereits im April 2022 hatte Paludan bei mehreren öffentlichen Auftritte Koran-Ausgaben verbrannt und damit Gegendemonstrationen und Ausschreitungen provoziert.

Der Rechtspopulist Rasmus Paludan verbrennt den Koran. (Joel Lindhe / ZUMA Press Wire / dpa / Joel Lindhe)

Die finnische Politologin Minna Ålander hält das türkische Veto gegen den schwedischen NATO-Beitritt für eine "sehr extreme Reaktion". Zumal es sich bei den Provokationen in Schweden um Ausschreitungen von Einzelpersonen handele.

Ankara hat Schweden 130 Auslieferungsgesuche vorgelegt. Auf der Liste finden sich einige Mitglieder der Gülen-Bewegung, vor allem aber zahlreiche PKK-Anhänger. Insbesondere im Westen der Türkei, wo die PKK nach 40 Jahren Terror auch für viele Liberale ein rotes Tuch ist, ist die Auslieferungsforderung emotional stark aufgeladen. Dass Schweden den Gesuchen nachkommt, ist jedoch äußerst unwahrscheinlich.

Womöglich versucht Erdogan seine eiserne Blockadehaltung aber auch als Trumpf bei Verhandlungen mit der US-Regierung einzusetzen. Seit geraumer Zeit bemüht sich der türkische Staatschef um die Lieferung von 40 F16-Kampfjets und weiterem militärischen Material aus den USA. Ein Einlenken in Sachen NATO-Norderweiterung könnte Erdogan mit einem Entgegenkommen der USA bei den Waffenlieferungen verknüpfen.

In der Türkei finden am 14. Mai 2023 Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Erst vor wenigen Tagen hatte Erdogan angekündigt, den ursprünglich für Juni geplanten Urnengang um einen Monat vorzuziehen. Die türkische Regierung begründet dies mit der Pilger- und Ferienzeit in der Türkei. Experten vermuten den eigentlichen Grund in der extremen Wirtschaftslage des Landes mit über 60 Prozent Inflation.

Für Erdogan sind die Provokationen in Schweden eine Steilvorlage. Er nutzt sie, um die Türkei hinter sich zu versammeln. Zustimmung findet er dabei nicht nur in den eigenen Reihen. Auch die säkulare türkische Opposition sieht in der aufgehängten Puppe und Paludans Aktion eine Grenze überschritten.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist in einer Machtposition: Er vermittelt im Ukraine-Krieg und droht mit einem Veto gegen die NATO-Norderweiterung. Auch beim Thema Flüchtlinge kann er Druck auf den Westen machen. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Auch davon abgesehen, stößt die an Forderungen geknüpfte Blockade-Politik der Türkei im Hinblick auf einen raschen NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands in der Bevölkerung auf Wohlwollen: Die Türkei bietet dem großen Westen die Stirn. Erdogan zeigt seiner Bevölkerung damit, welchen Einfluss er auf die Politik der westlichen Bündnispartner ausüben kann. Das beeindruckt auch Menschen jenseits von Erdogans Anhängerschaft.

Sollte es bei den Wahlen im Mai zu einem Regierungswechsel kommen, könnte dies auch Folgen für die türkische Haltung in der NATO-Norderweiterung haben. Ausgemacht ist dies allerdings nicht. Denn auch in der oppsitionellen CHP gibt es in dieser Frage unterschiedlich ausgeprägte Haltungen. Wahrscheinlich ist aber, dass sich nach dem Wahlkampf der Tonfall ändern wird, weil die Stimmung nicht mehr so aufgeheizt ist.

Der schwedische Ministerrpäsendent Ulf Kristersson hat die Koran-Verbrennung von Paludan auf Twitter verurteilt und Sympathien für Muslime geäußert, die sich von der Aktion gekränkt fühlen. Kristersson führt als Mitglied der konservativen Moderaten Sammlungspartei eine Minderheitenregierung an, die von den rechtspopulistischen Schwedendemokraten getragen wird. Diese reagierten äußerst kritisch auf Kristerssons Tweets. Die Meinungsfreiheit hat in Schweden einen äußerst hohen Stellenwert. So begründet Schweden auch, dass sowohl die Demonstration der PKK-Anhänger als auch Paludans Aktion zuvor genehmigt worden waren.

Paludans Aktion genießt in der schwedischen Bevölkerung keinen Rückhalt. Nur wenige nahmen daran teil. Sie wird in Schweden als Tat eines Einzelnen betrachtet und keineswegs als Ausdruck einer Staatsräson.

Der finnische Außenminister Pekka Haavisto hat gesagt, dass ein Alleingang Finnlands zumindest unter bestimmten Bedingungen denkbar wäre. Zwar betont er, dass es für die Sicherheit beider Länder weiterhin wichtig sei, den Weg in die NATO gemeinsam zu gehen: "Das hat absolute Priorität. Aber man muss natürlich die Lage im Blick behalten, wenn etwas passiert, was Schwedens Mitgliedschaft auf lange Sicht verhindert. Noch ist es zu früh, dazu Stellung zu beziehen."

Mit seinem schwedischen Amtskollegen Tobias Billström stehe er weiterhin im engen Kontakt, um einen gemeinsamen NATO-Beitritt zu erwirken.

Damit unterstreicht Haavisto das mit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gestiegene Sicherheitsbedürfnis seines Landes, das im Osten eine 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland teilt. Die finnische Bevölkerung gibt ihm dabei Rückhalt: Laut der finnischen Politologin Minna Ålander befürworten 52 Prozent einen NATO-Beitritt Finnlands zur Not auch ohne Schweden. Für die finnische Bevölkerung handelt es sich bei den Ereignissen in Schweden um unnötige Provokationen Einzelner.

Haavisto selbst schätzt die Taten als Sabotagen der schwedischen und finnischen Sicherheitspolitik ein. Ein NATO-Beitritt sei drängend. Ursprünglich war man in Finnland von vier bis zwölf Monaten von Antrag bei Beitritt ausgegangen. Diese Frist droht, zu verstreichen.

Die türkische Blockade spricht Schweden und Finnland meist gemeinsam an. Rein inhaltlich beziehen sich die Vorwürfe und Forderungen aber ausschließlich auf Schweden. Das könnte einen finnischen Alleingang begünstigen.

Sollte die aktuelle Lage darauf hinauslaufen, dass die Türkei Schweden blockiert, aber einem finnischen Beitritt zustimmt, sieht die finnische Politologin Minna Ålander Finnland im Zugzwang: Innenpolitisch ließe sich ein Rücktritt vom Beitritt nicht rechtfertigen. Ein finnischer Alleingang würde allerdings beide Länder in eine sicherheitspolitische und -taktische ungünstige Position bringen: Schweden läge dann als große neutrale Zone zwischen Finnland und den mittel- und westeuropäischen Bündnispartnern, während Finnland durch die lange gemeinsame Grenze zu Russland besonders exponiert wäre.

Allerdings ist Ålander davon überzeugt, dass die NATO auch in diesem Fall von ihrer Politik der offenen Tür nicht abrücken würde. So haben Schweden und Finnland von den USA und Großbritannien starke Sicherheitsgarantien erhalten. Auch Deutschland und Frankreich haben für den Fall einer Eskalation des Kriegs oder bei gesteigertem Druck auf die beiden Länder Hilfe in Aussicht gestellt. Schweden und Finnland haben darüber hinaus ihre unumstrittene Unterstützung für die Ukraine geäußert.

Abgesehen von der Türkei begrüßte seit Beginn der finnischen und schwedischen Beitrittsbemühungen eine überwältigende Mehrheit der NATO-Mitgliedsstaaten die Bündnis-Erweiterung. Inhalt von Beitrittsverhandlungen sind laut NATO-Expertin Stefanie Babst Fragen wie die Integration in die NATO-Kommandostruktur, Truppenpräsenz, militärische Leistungen für NATO-Missionen und der finanzielle Beitrag. Finnische und schwedische Offiziere und Diplomaten seien aber bereits seit einiger Zeit schon im NATO-Hauptquartier und im operativen Kommando präsent, wenn auch nur als Partner.

Vorbehalte bezüglich der NATO-Erweiterung bringt seit Monaten die Türkei vor. Sie knüpft eine Zustimmung zum Beitritt der beiden Länder an zum Teil immer neue Bedingungen. So fordert Präsident Recep Tayyip Erdogan beispielsweise die Unterstützung im Kampf gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Kurdenmiliz YPG in Syrien. Ankara wirft Schweden und Finnland vor, die PKK zu unterstützen und fordert auch die Auslieferung von kurdischen Regierungsgegnern und von Gülen-Anhängern. Zudem kritisierte die Türkei, dass mehrere Länder wegen des türkischen Kampfes gegen diese Gruppierungen die Lieferung von Rüstungsgütern an die Türkei eingeschränkt haben, darunter auch Finnland und Schweden.

Die NATO-Mitglieder (dpa / dpa-infografik GmbH)

Beim NATO-Gipfel in Madrid Ende Juni 2022 wurde in einem trilateralen Memorandum – zwischen Finnland, Schweden und der Türkei – auf die Bedenken eingegangen, die die Türkei angemeldet hatte. Doch trotz dieser Grundsatzeinigung steht die Ratifizierung durch Ankara weiter aus. Auch Ungarn hat noch nicht unterschrieben, zwischenzeitlich aber angekündigt, die Ratifizierung bis Jahresende abschließen zu wollen – dies wurde auf 2023 verschoben.

Inzwischen hat in Schweden die Regierung gewechselt. Ein Treffen des türkischen Präsidenten mit dem neuen schwedischen Regierungschef Kristersson Anfang November 2022 in Ankara brachte keinen Durchbruch. Am 17. November wurde in Schweden aber eine Verfassungsänderung beschlossen, um Anti-Terror-Gesetze verschärfen zu können. Zudem werden Schweden und Finnland ein Auslieferungsabkommen mit der Türkei abschließen. Es wird auch kein Waffenembargo gegen die Türkei mehr geben, erläuterte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Für Ende November ist ein neues schwedisch-finnisch-türkisches Treffen in Stockholm geplant.

Für Schweden und Finnland drängt die Zeit: In der Vergangenheit hatte Russland Finnland und Schweden bereits mehrfach vor „Konsequenzen“ eines Bündnis-Beitritts gewarnt. In beiden Ländern gibt es aufgrund Russlands Drohungen sicherheitspolitische Befürchtungen. Finnland und Schweden sorgen sich vor allem um die Zeit zwischen Antrag und tatsächlicher Aufnahme in das Bündnis. Generalsekretär Stoltenberg sicherte schon vor dem offiziellen Beginn des Aufnahmeprozesses beiden Ländern einen gewissen Schutz für diese Übergangszeit zu.

Quellen: Sofie Donges, Karin Senz, Gunnar Köhne, Helga Schmidt, Klaus Remme, Reuters, dpa, AP, AFP, Statista, cp, pto, jma, fmay, thg