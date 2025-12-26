Sport
Türkei: Weitere Festnahmen im Fußball-Wettskandal

Im Zusammenhang mit dem Wettskandal im türkischen Fußball hat es erneut Festnahmen gegeben. Wie mehrere Nachrichtenagenturen berichten, ist gegen 29 Personen Haftbefehl erlassen worden.

    Istanbul: Menschen gehen an einem Fernsehbildschirm vorbei, auf dem der Präsident des Türkischen Fußballverbands, Ibrahim Haciosmanoglu, während einer Pressekonferenz zu sehen ist.
    Ein Fußball-Wettskandal erschüttert seit Wochen die Türkei (Archivbild). (AP / dpa / Francisco Seco)
    Unter ihnen befindet sich demnach auch der ehemalige Vizepräsident von Galatasaray Istanbul, Erden Timur. Insgesamt seien 24 Personen festgenommen worden, darunter auch 14 Fußballspieler. Eine Person befinde sich wegen einer anderen Straftat schon im Gefängnis, die Fahndung nach den übrigen vier dauere an.
    Der Wettskandal erschüttert seit mehreren Wochen den türkischen Fußball. Der Fußballverband des Landes hatte Ende Oktober Vorwürfe bekannt gemacht, wonach zahlreiche Schiedsrichter aktiv Wetten platziert haben sollen. Auch gegen Vereine und Spieler wird ermittelt.
