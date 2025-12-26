Ein Fußball-Wettskandal erschüttert seit Wochen die Türkei (Archivbild). (AP / dpa / Francisco Seco)

Unter ihnen befindet sich demnach auch der ehemalige Vizepräsident von Galatasaray Istanbul, Erden Timur. Insgesamt seien 24 Personen festgenommen worden, darunter auch 14 Fußballspieler. Eine Person befinde sich wegen einer anderen Straftat schon im Gefängnis, die Fahndung nach den übrigen vier dauere an.

Der Wettskandal erschüttert seit mehreren Wochen den türkischen Fußball . Der Fußballverband des Landes hatte Ende Oktober Vorwürfe bekannt gemacht, wonach zahlreiche Schiedsrichter aktiv Wetten platziert haben sollen. Auch gegen Vereine und Spieler wird ermittelt.

