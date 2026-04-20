Kriminalitätsstatistik

Nach der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 wird Innenminister Dobrindt von der Türkischen Gemeinde kritisiert. (picture alliance/dts-Agentur/dts Nachrichtenagentur GmbH)

Dobrindt hatte bei der Vorstellung der Statistik auf einen deutlich überproportionalen Anteil von Ausländerinnen und Ausländern an Straftaten hingewiesen. Konkret nannte er Menschen aus Syrien und Afghanistan und forderte mehr Abschiebungen. Der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde, Caglar, erklärte, man wisse, dass Kriminalität primär soziale Ursachen habe. Es sei belegt, dass die Migrationsgeschichte keine Rolle mehr spiele, sobald Faktoren wie der Bildungsweg oder der sozioökonomische Hintergrund vergleichbar seien. Hamburgs Innensenator Grote warnte vor Fehlinterpretationen der Zahlen zu ausländischen Straftätern. Er verwies unter anderem auf den besonders hohen Anteil junger Männer bei der Zuwanderung.

Insgesamt hat die Polizei laut den heute vorgestellten Zahlen 2025 in Deutschland 5,6 Prozent weniger Straftaten registriert als im Vorjahr.

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Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.