UNO-Generaldebatte

Erdogan unterstellte der israelischen Regierung, den Terrorangriff der militant-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas vom 7. Oktober 2023 als Vorwand für einen Völkermord im Gazastreifen zu missbrauchen. "Das ist kein Kampf gegen den Terror. Das ist eine Besetzung, die unter dem Vorwand des 7. Oktober geführt wird, eine Vertreibung und Verbannung, ein Genozid, genauer gesagt, eine Politik der Massenvernichtung", sagte er in New York.
Trump gegen Anerkennung Palästinas
US-Präsident Trump hatte zuvor in seiner Rede betont, er lehne die Anerkennung eines Staates Palästina ab. "Das wäre eine Belohnung für die Hamas", betonte der Republikaner. Allerdings müsse der Krieg im Gazastreifen sofort beendet und alle verbliebenen Geiseln dort freigelassen werden.
Eröffnet worden war die Generaldebatte von der Präsidentin der Vollversammlung, der früheren Bundesaußenministerin Baerbock. UNO-Generalsekretär Guterres sagte, es habe ein Zeitalter rücksichtsloser Zerstörung und unerbittlichen menschlichen Leids begonnen. Nur die Kooperation aller Länder könne die Situation ändern.
