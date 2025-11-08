Darunter sind auch Verteidigungsminister Katz und der Minister für Nationale Sicherheit, Ben-Gvir. Die Generalstaatsanwaltschaft in Istanbul wirft ihnen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord vor. Der türkische Präsident Erdogan hat Netanjahu immer wieder einen Genozid in Gaza vorgeworfen. Die israelische Regierung weist das zurück.
Im vergangenen Jahr schloss sich die Türkei der Völkermord-Klage gegen Israel an, die Südafrika beim Internationalen Gerichtshof eingereicht hat.
Diese Nachricht wurde am 08.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.