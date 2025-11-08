Nahost
Türkisches Gericht erlässt Haftbefehl gegen Netanjahu

Ein Gericht in Istanbul hat Haftbefehle gegen den israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu und weitere 36 Mitglieder seiner Regierung erlassen.

    Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht während einer Pressekonferenz.
    Benjamin Netanjahu (Ronen Zvulun/Pool Reuters/dpa)
    Darunter sind auch Verteidigungsminister Katz und der Minister für Nationale Sicherheit, Ben-Gvir. Die Generalstaatsanwaltschaft in Istanbul wirft ihnen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord vor. Der türkische Präsident Erdogan hat Netanjahu immer wieder einen Genozid in Gaza vorgeworfen. Die israelische Regierung weist das zurück. 
    Im vergangenen Jahr schloss sich die Türkei der Völkermord-Klage gegen Israel an, die Südafrika beim Internationalen Gerichtshof eingereicht hat.
    Diese Nachricht wurde am 08.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.