Ärger um EU-Migrationspakt

Der tunesische Präsident Kais Saied (Getty Images / Kevin Dietsch)

Das teilte eine Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel mit. Tunesien hatte zuvor angekündigt, die Mittel abzulehnen. Man nehme nichts an, was Almosen ähnele, hatte Präsident Saied vergangene Woche gesagt.

Die Sprecherin der EU-Kommission sagte, es werde trotz der Rückzahlung weiter an dem Abkommen gearbeitet.

Tunesien sollte Finanzhilfen erhalten und im Gegenzug stärker gegen Schlepper und illegale Überfahrten vorgehen. Die EU will damit erreichen, dass weniger Flüchtlinge über Tunesien nach Italien kommen.

