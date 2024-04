Polens Regierungschef Donald Tusk (picture alliance / PAP / Leszek Szymañski)

Er teilte in Warschau mit, in einem Fall gehe es um einen polnischen Staatsbürger, der ein Attentat auf den ukrainischen Präsidenten Selenskyj geplant habe. Der Mann habe mit Moskau kooperiert. In einem zweiten Fall sei ein Verdächtiger aus Belarus gefasst worden, der zwei Polen mit einem Angriff auf einen Mitarbeiter des verstorbenen russischen Regimekritikers Nawalny beauftragt habe. Auch diese seien festgenommen worden. Sie gehören nach Angaben von Tusk der gewalttätigen Fußballhooligan-Szene an.

Gestern war in Deutschland gegen zwei mutmaßliche russische Spione Haftbefehl erlassen worden. Die beiden Deutsch-Russen werden von der Bundesanwaltschaft verdächtigt, Anschläge geplant und Ziele ausgespäht zu haben. Die russische Botschaft in Berlin wies die Anschuldigungen zurück.

