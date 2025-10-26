Polens Regierungschef
Tusk warnt vor "ewigem Krieg" in der Ukraine

Der polnische Ministerpräsident Tusk befürchtet, dass der Krieg in der Ukraine noch sehr lange dauern könnte. Solange Russlands Präsident Putin an der Macht sei, werde es keinen dauerhaften Frieden geben, sagte Tusk der britischen Zeitung "Sunday Times".

    Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk (Archivbild vom September 2025). (PAP / dpa / Szymon Pulcyn)
    Grund sei, dass Russland trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten bereit sei, weiter zu kämpfen. Auch in der Ukraine habe man sich auf weitere Kriegsjahre eingestellt. Der Konflikt drohe daher zu einem "ewigen Krieg" zu werden.
    Russland hat unterdessen erneut die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Drohnen angegriffen. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben drei Menschen getötet, mindestens 29 wurden verletzt. Russland meldete seinerseits ukrainische Angriffe. Man habe Dutzende Drohnen zerstört, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.
