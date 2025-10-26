Polens Regierungschef

Tusk warnt vor "ewigem Krieg" in der Ukraine

Der polnische Ministerpräsident Tusk befürchtet, dass der Krieg in der Ukraine noch sehr lange dauern könnte. Solange Russlands Präsident Putin an der Macht sei, werde es keinen dauerhaften Frieden geben, sagte Tusk der britischen Zeitung "Sunday Times".