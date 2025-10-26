Polens Regierungschef

Grund sei, dass Russland trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten bereit sei, weiter zu kämpfen. Auch in der Ukraine habe man sich auf weitere Kriegsjahre eingestellt. Der Konflikt drohe daher zu einem "ewigen Krieg" zu werden.
Russland hat unterdessen erneut die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Drohnen angegriffen. Dabei wurden nach ukrainischen Angaben drei Menschen getötet, mindestens 29 wurden verletzt. Russland meldete seinerseits ukrainische Angriffe. Man habe Dutzende Drohnen zerstört, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.
