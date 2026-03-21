Bericht
Über 500 Rechtsextremisten mit offenen Haftbefehlen gesucht

In Deutschland sind zuletzt noch hunderte Rechtsextremisten laut einem Pressebericht mit offenen Haftbefehlen gesucht worden.

    Mehrere schwarz gekleidete Männer liegen teils gefesselt auf dem Boden, andere stehen und sitzen vor einem Haus. Auf der Straße stehen viele behelmte Polizisten in schwarzer Kampfmontur.
    Polizeieinsatz gegen mutmaßliche Rechtsextreme (Archivbild zur illustration des Themas) (Johannes Krey / dpa)
    Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor, aus der das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert. Demnach waren Ende September des vergangenen Jahres 688 Haftbefehle gegen insgesamt 515 Personen aus der rechtsextremen Szene offen. Weiter heißt es, das Bundesinnenministerium habe im zurückliegenden Jahr bundesweit fast 40.000 rechtsextreme Straftaten registriert. Davon habe es sich bei knapp 1.400 um Gewaltdelikte gehandelt.
    Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.