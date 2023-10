Habeck in der Türkei

Drahtseilakt für Wirtschaftsminister

Robert Habeck ist zu Wirtschaftsgesprächen in die Türkei gereist, doch es dürfte auch um die Lage in Nahost gehen. Präsident Erdogan hatte die Hamas-Terroristen kurz zuvor als "Befreiungskämpfer" verteidigt. Das wollte Habeck nicht so stehen lassen.

Münchenberg, Jörg | 26. Oktober 2023, 05:24 Uhr