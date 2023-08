Slowenien wird von schweren Überschwemmungen heimgesucht. (IMAGO / Pixsell )

Man versuche nun, per Hubschrauber, das Loch am Damm mit Betonblöcken abzudichten. Auch in anderen Landesteilen Sloweniens dauerten die Rettungs- und Aufräumarbeiten an

Sloweniens Regierungschef Golob spricht von den größten Schäden durch eine Naturkatastrophe seit mehr als drei Jahrzehnten in dem EU-Staat.

Auch in Österreich und Kroatien wurden weitere Überschwemmungen befürchtet.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.