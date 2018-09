UEFA-Exekutivkomitee EM 2024 - ausgedünnte Abstimmung

Kommende Woche Donnerstag entscheidet das UEFA-Exekutivkomitee, ob die Fußball-EM 2024 in Deutschland oder in der Türkei stattfinden wird. In dem Gremium sitzen 19 Männer und eine Frau - doch nicht alle werden bei der Abstimmung mitmachen.

Von Chaled Nahar