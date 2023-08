Ukrainische Männer

Mit Bestechungsgeldern den Militärdienst umgehen

Viele ukrainische Männer zahlen hohe Bestechungsgelder an Beamte, um den Dienst an der Waffe zu umgehen. Auch Schlepperbanden verdienen viel Geld damit, Kriegsdienstverweigerer an die Grenzen zu bringen. Kritik kommt vom ukrainischen Präsidenten.

Adler, Sabine | 01. August 2023, 06:11 Uhr