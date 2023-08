Krieg in der Ukraine

Russischer Warnschuss auf Frachter im Schwarzen Meer?

Am Wochenende hat Russland die Region Cherson angeriffen, eine Familie kam dabei ums Leben. Die Gegenoffensive der Ukraine scheint Fortschritte zu machen. Und: Was ist dran an dem vermeintlichen Warnschuss auf einen Frachter im Schwarzen Meer?

Kellermann, Florian | 14. August 2023, 06:24 Uhr