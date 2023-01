Aktuelle Lage in der Ukraine

Russischer Militärexperte wirft Moskau schwere Fehler vor

Nach hohen Verlusten in der Ostukraine wächst auch in den eigenen Reihen die Kritik an der russischen Militärführung. Diese habe schwere Fehler gemacht. Nahe der Grenze soll es zu Drohnen-Angriffen auf zwei russische Städte gekommen sein.

Adler, Sabine | 03. Januar 2023, 06:16 Uhr