Aktuelle Lage in der Ukraine

Russland schlägt nach eigener Darstellung Großangriff zurück

Russland hat eigenen Angaben zufolge eine ukrainische Großoffensive in der südukrainischen Region Donezk vereitelt. In der russischen Region Belgorod steht nach Aussage des Gouverneurs der Region eine Energieanlage nach einem Drohnenangriff in Brand.

Rother, Frederick | 05. Juni 2023, 06:24 Uhr