Abwehrkampf

Ein durch ukrainische Angriffe in Brand geratenes Treibstoffdepot in der Region Woronesch. (Archivbild) (Andrey Arxipov / Kommersant Publis )

Wie der Generalstab in Kiew mitteilte, wurden eine Flugzeugfabrik in der Stadt Smolensk und ein Öllager in der Region Woronesch attackiert, beides nahe der Grenze gelegen. In den Anlagen habe es Brände gegeben, hieß es. Das Öllager Liskinska, das Treibstoff für die russische Armee liefere, sei zum zweiten mal innerhalb einer Woche getroffen worden.

Die Regionalregierung in Woronesch bestätigte ein Feuer in der Anlage. Laut den russischen Behörden zerstörte die Flugabwehr in der vergangenen Nacht insgesamt 55 ukrainische Drohnen. Die ukrainischen Streitkräfte berichteten ihrerseits von fast 70 abgefangenen russischen Drohnen. Auf beiden Seiten soll es Verletzte und Schäden durch herabstürzende Trümmer gegeben haben.

An der Front im Osten der Ukraine eroberten die russischen Truppen nach Angaben der Armeeführung ein weiteres Dorf in der Region Donezk.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.