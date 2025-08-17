Nach Treffen in Alaska

Der ukrainische Außenminister Sybiha (Archivbild) (Bryan R. Smith / Pool AFP / AP / dpa / Bryan R. Smith)

Präsident Selenskyj hatte zuvor bereits die russische Weigerung kritisiert, einer Waffenruhe zuzustimmen. Wenn Russland schon dazu nicht den Willen habe, dann dürften große Anstrengungen nötig sein, um Moskau zu etwas noch viel Größerem zu bewegen, nämlich zu einem friedlichen Zusammenleben mit seinen Nachbarn über Jahrzehnte hinaus.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.