Nach Treffen in Alaska

Präsident Selenskyj hatte zuvor bereits die russische Weigerung kritisiert, einer Waffenruhe zuzustimmen. Wenn Russland schon dazu nicht den Willen habe, dann dürften große Anstrengungen nötig sein, um Moskau zu etwas noch viel Größerem zu bewegen, nämlich zu einem friedlichen Zusammenleben mit seinen Nachbarn über Jahrzehnte hinaus.
Der ukrainische Präsident will am Montag in Washington mit US-Präsident Trump über dessen Beratungen mit dem russischen Staatschef Putin beim Gipfeltreffen in Alaska sprechen. An dem Treffen werden auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sowie Bundeskanzler Merz teilnehmen.
