Ukrainische Drohnen (Archivbild) (AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Der Gouverneur der Region Baschkortostan, Chabirow, teilte mit, eine von zwei Drohnen sei auf das Betriebsgelände gestürzt und habe einen Brand verursacht. Niemand sei verletzt worden. Die Raffinerie gehört zum Ölkonzern Baschneft. Sie liegt nahe der Stadt Ufa, rund 870 Kilometer von der Front in der Ukraine entfernt.

In Rumänien wurde wegen einer Drohne im Luftraum Alarm ausgelöst. Nach Angaben des Verteidigungsminsteriums verfolgten zwei F-16-Jets das Flugobjekt, bis es vom Radar verschwand. Der Vorfall habe sich während eines russischen Angriffs auf ukrainische Infrastruktur nahe der Grenze ereignet. In Polen teilte das Führungskommando der Armee mit, Kampfflugzeuge seien angesichts der Gefahr eines russischen Drohnenangriffs auf benachbarte Regionen der Ukraine aufgestiegen. Zudem seien die bodengestützten Luftabwehrsysteme in höchste Bereitschaft versetzt worden. In der Nacht zum Mittwoch waren mehrere russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.