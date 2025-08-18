Erklärung des Generalstabs

Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Der Generalstab teilte mit, die Anlage trage zur russischen Kriegsführung in der Ukraine bei. Der ungarische Außenminister Szijjarto sprach von einem empörenden Schlag gegen die Energiesicherheit seines Landes. Ungarn bezieht - anders als viele EU-Länder - weiterhin den größten Teil seines Öls über die Druschba-Pipeline. Der ukrainische Außenminister Sybiha erklärte, Ungarn möge sich in Moskau beschweren, nicht in Kiew.

Erst in der vergangenen Woche waren die russischen Öllieferungen nach Ungarn unterbrochen. Zuvor hatte die Ukraine nach eigenen Angaben eine Pumpstation in der Region Brjansk angegriffen.

